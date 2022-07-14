«Мобилизующая карта»: Историк объяснил пророссийские заявления Вучича

Накануне президент Сербии Александр Вучич заявил, что если мировые лидеры не прислушаются к предложениям российского лидера Владимира Путина по Украине, то в мире начнется ад. Евгений Колосков отметил, что Вучич делает подобные заявления исходя из практических соображений.

«Всем понятно, что, с одной стороны, по меркам балканских стран, Вучич достаточно давно находится у власти. Естественно, это уже становится раздражающим фактором. Оппозиция по-прежнему не может согласовать некую общую платформу и предложить, исходя из этого, другого лидера. Такая ситуация длится уже не один год. Не уверен, что на фоне теоретически возможной пророссийской позиции, Вучич сможет набрать себе много очков. Да, иногда он это использует: мы знаем, что личность Путина является достаточно эффективно мобилизующей картой в Сербии. Но насколько это будет эффективно, посмотрим позже. Заявления об угрозе конфликта и войны – это также сильно мобилизующий фактор», - сказал Колосков.

По словам историка, яркие и тревожные заявления являются своеобразной визитной карточкой балканской политики.