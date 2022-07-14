«Мобилизующая карта»: Историк объяснил пророссийские заявления Вучича
Президент Сербии достаточно давно находится у власти, ему необходимо иногда вступаться за Россию, чтобы народ почувствовал единство с президентом, отметил в эфире НСН Евгений Колосков.
Президент Сербии Александр Вучич делает громкие пророссийские заявления, так как для большинства жителей страны Владимир Путин является «мобилизующей картой», заявил доцент кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ, кандидат исторических наук Евгений Колосков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне президент Сербии Александр Вучич заявил, что если мировые лидеры не прислушаются к предложениям российского лидера Владимира Путина по Украине, то в мире начнется ад. Евгений Колосков отметил, что Вучич делает подобные заявления исходя из практических соображений.
«Всем понятно, что, с одной стороны, по меркам балканских стран, Вучич достаточно давно находится у власти. Естественно, это уже становится раздражающим фактором. Оппозиция по-прежнему не может согласовать некую общую платформу и предложить, исходя из этого, другого лидера. Такая ситуация длится уже не один год. Не уверен, что на фоне теоретически возможной пророссийской позиции, Вучич сможет набрать себе много очков. Да, иногда он это использует: мы знаем, что личность Путина является достаточно эффективно мобилизующей картой в Сербии. Но насколько это будет эффективно, посмотрим позже. Заявления об угрозе конфликта и войны – это также сильно мобилизующий фактор», - сказал Колосков.
По словам историка, яркие и тревожные заявления являются своеобразной визитной карточкой балканской политики.
«Руководство Сербии, как и представители всех балканских стран, склонно к очень ярким и тревожащим заявлениям. Они это делают, как применительно к своему региону, так и к текущей ситуации в международных отношениях. Для них это характерно, с этим на Западе и не только прекрасно все знакомы. Любое яркое и громкое заявление – это визитная карточка балканской политики. При этом для Сербии заявления Вучича вряд ли могут быть опасны, они касаются не внутрирегиональной проблемы, а просто являются предостережением для международного сообщества», - резюмировал Колосков.
Ранее Александр Вучич в интервью телеканалу TV Pink заявил, что конфликт на Украине — это мировая война, в которой Запад воюет против России с помощью украинских солдат. Он отмечал, что ситуация на Украине влияет и на Балканы, однако заверил, что Сербия приложит все усилия для сохранения мира в регионе.
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