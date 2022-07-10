Это произошло 6 июля на вечеринке парламентской фракции, в которой принимал участие канцлер ФРГ Олаф Шольц. На мероприятии присутствовали около тысячи человек, в том числе депутаты, сотрудники бундестага и избирательных округов.

Лидер СДПГ Матиас Мартин заявил, что на вечеринке «явно» произошли посягательства с применением наркотиков. О произошедшем сообщили в правоохранительные органы.

По данным издания, в деле уже есть пять пострадавших.

Ранее Шольц заявил, что экономические ограничительные меры против России продлятся столько, сколько нужно для поддержки украинского режима.

