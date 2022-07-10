СМИ: девушек накачали наркотиками на вечеринке с участием Шольца
В Германии нескольким женщинам подмешали так называемый наркотик изнасилования, сообщает Tagesspiegel со ссылкой на сообщения из внутреннего чата Социал-демократической партии страны.
Это произошло 6 июля на вечеринке парламентской фракции, в которой принимал участие канцлер ФРГ Олаф Шольц. На мероприятии присутствовали около тысячи человек, в том числе депутаты, сотрудники бундестага и избирательных округов.
Лидер СДПГ Матиас Мартин заявил, что на вечеринке «явно» произошли посягательства с применением наркотиков. О произошедшем сообщили в правоохранительные органы.
По данным издания, в деле уже есть пять пострадавших.
Ранее Шольц заявил, что экономические ограничительные меры против России продлятся столько, сколько нужно для поддержки украинского режима.
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