СМИ: девушек накачали наркотиками на вечеринке с участием Шольца

В Германии нескольким женщинам подмешали так называемый наркотик изнасилования, сообщает Tagesspiegel со ссылкой на сообщения из внутреннего чата Социал-демократической партии страны.

Шольц посмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Киеву

Это произошло 6 июля на вечеринке парламентской фракции, в которой принимал участие канцлер ФРГ Олаф Шольц. На мероприятии присутствовали около тысячи человек, в том числе депутаты, сотрудники бундестага и избирательных округов.

Лидер СДПГ Матиас Мартин заявил, что на вечеринке «явно» произошли посягательства с применением наркотиков. О произошедшем сообщили в правоохранительные органы.

По данным издания, в деле уже есть пять пострадавших.

Ранее Шольц заявил, что экономические ограничительные меры против России продлятся столько, сколько нужно для поддержки украинского режима.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:НаркотикиГермания
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