«Политические пигмеи»: Медведев высказался о «вырождении» европейской политики

В своем Telegram-канале Медведев высказался о «политических пигмеях» - иностранных коллегах.

«Очевидно, что в Европе не осталось и в помине политических деятелей уровня Гельмута Коля, Жака Ширака или Маргарет Тэтчер. <...> На смену политическому слою людей, которые олицетворяли мощный политический курс, а иногда целую эпоху, пришла чахлая поросль лиц, которые условно именуют себя технократами. Часть из них – вполне квалифицированные специалисты, но не более того. <...> Такие люди способны грамотно сформулировать идею, дать точные указания помощникам. Но они не способны взять на себя ответственность», — указал политик.

По мнению Медведева, премьер-министр Италии Марио Драги и канцлер ФРГ Олаф Шольц представляют «далеко не лучшую» эпоху государственного управления, а к Риму, Берлину и Парижу подорвано уважение. Зампред Совбеза считает, что проблема «вырождения европейской политики» связана с тем, что руководители западных стран не думают о будущем.

«Они ограничены только своими дряблыми электоральными задачами. Американские лидеры новой волны тоже не блещут свежими идеями и ментальной устойчивостью. И так будет продолжаться дальше. <...> Это создает проблемы не только западному миру, но и нам, России», — заключил Медведев.

