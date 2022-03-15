Поклонская выступила против доносов «Народному ополчению Крыма»
Организация «Народное ополчение Крыма» не должна разворачивать «борьбу с инакомыслием». Такое мнение высказала экс-генпрокурор, а сейчас замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская в своем Telegram-канале.
Она отметила, что «времена доносов» остались в прошлом, в которое не стоит возвращаться.
Поклонская напомнила, что передача чужого мнения дежурному «Народного ополчения» может быть расценена как антиконституционная деятельность.
«Размещение объявлений о необходимости сообщать дежурному «Народного ополчения» о каких-либо фактах выражения того или иного мнения людьми является недопустимым и несет угрозу правопорядку, нагнетая истерию!» — объяснила замглавы Россотрудничества.
Кроме того, такие призывы способствуют развитию «страха и ненависти» у людей.
В то же время Поклонская напомнила, что, «Народное ополчение» внесло «бесспорный вклад» в проведение крымского референдума. Однако оценивать законность действий могут только правоохранительные, следственные, судебные и надзорные органы государственной власти.
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