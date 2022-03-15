Поклонская выступила против доносов «Народному ополчению Крыма»

Организация «Народное ополчение Крыма» не должна разворачивать «борьбу с инакомыслием». Такое мнение высказала экс-генпрокурор, а сейчас замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская в своем Telegram-канале.

Поклонская сравнила нападки на россиян за рубежом с инквизицией

Она отметила, что «времена доносов» остались в прошлом, в которое не стоит возвращаться.

Поклонская напомнила, что передача чужого мнения дежурному «Народного ополчения» может быть расценена как антиконституционная деятельность.

«Размещение объявлений о необходимости сообщать дежурному «Народного ополчения» о каких-либо фактах выражения того или иного мнения людьми является недопустимым и несет угрозу правопорядку, нагнетая истерию!» — объяснила замглавы Россотрудничества.

Кроме того, такие призывы способствуют развитию «страха и ненависти» у людей.

В то же время Поклонская напомнила, что, «Народное ополчение» внесло «бесспорный вклад» в проведение крымского референдума. Однако оценивать законность действий могут только правоохранительные, следственные, судебные и надзорные органы государственной власти.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
ТЕГИ:КрымНаталья Поклонская
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры