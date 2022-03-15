Поклонская выступила против доносов «Народному ополчению Крыма»

Она отметила, что «времена доносов» остались в прошлом, в которое не стоит возвращаться.

Поклонская напомнила, что передача чужого мнения дежурному «Народного ополчения» может быть расценена как антиконституционная деятельность.

«Размещение объявлений о необходимости сообщать дежурному «Народного ополчения» о каких-либо фактах выражения того или иного мнения людьми является недопустимым и несет угрозу правопорядку, нагнетая истерию!» — объяснила замглавы Россотрудничества.

Кроме того, такие призывы способствуют развитию «страха и ненависти» у людей.

В то же время Поклонская напомнила, что, «Народное ополчение» внесло «бесспорный вклад» в проведение крымского референдума. Однако оценивать законность действий могут только правоохранительные, следственные, судебные и надзорные органы государственной власти.

