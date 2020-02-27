Поклонская выразила «респект» Соловьёву, выгнавшему экс-депутата Рады
Бывший прокурор Крыма, ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила телеведущего Владимира Соловьёва за решение выгнать из студии бывшего депутата Верховной Рады Александра Ковтуненко.
Украинский политик в эфире попытался оправдать лидеров запрещённой в РФ экстремистской организации УПА Шухевича и Бандеру, а также заявил о сотрудничестве украинских националистов с НКВД. Соловьёв обозвал гостя нацистской свиньёй, упырём и мразью, потребовав от охраны вывести Ковтуненко из студии.
«Респект Владимиру Рудольфовичу за решение удалить из студии Ковтуненко, не имеющего ничего общего с истинной Украиной», - заявила по этому поводу Поклонская. Как сообщает Ura.ru, она назвала Ковтуненко «гремучей смесью трусливо-националистического недоразумения».
Поклонская также уподобила Ковтуненко карьеристам-приспособленцам, «которые первыми бегут с корабля, бросая целую страну на растерзание бесам», отмечает «Свободная пресса».
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