Поклонская предложила Украине способ навести «порядок в стране»

Поклонская также предложила помощь украинским властям в наведении порядка, если «не получится самостоятельно».

Дипломат отметила, что вместо того, чтобы «заглядывать в Россию», украинским прокурорам стоит обратить внимание на «предателей Украины». «Тогда закончится бардак в стране», — заключила Поклонская.

Ранее офис генерального прокурора Украины направил в суд уголовное дело против Поклонской. Её обвинили в госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины.

