Поклонская предложила Украине способ навести «порядок в стране»

Украине необходимо разобраться с тем, кто устроил госпереворот в 2014 году. Такое мнение высказала посол России в Кабо-Верде и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская в своем Telegram-канале.

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Поклонская также предложила помощь украинским властям в наведении порядка, если «не получится самостоятельно».

Дипломат отметила, что вместо того, чтобы «заглядывать в Россию», украинским прокурорам стоит обратить внимание на «предателей Украины». «Тогда закончится бардак в стране», — заключила Поклонская.

Ранее офис генерального прокурора Украины направил в суд уголовное дело против Поклонской. Её обвинили в госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины.

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:УкраинаНаталья Поклонская
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