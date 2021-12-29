Поклонская предложила Украине способ навести «порядок в стране»
Украине необходимо разобраться с тем, кто устроил госпереворот в 2014 году. Такое мнение высказала посол России в Кабо-Верде и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская в своем Telegram-канале.
Поклонская также предложила помощь украинским властям в наведении порядка, если «не получится самостоятельно».
Дипломат отметила, что вместо того, чтобы «заглядывать в Россию», украинским прокурорам стоит обратить внимание на «предателей Украины». «Тогда закончится бардак в стране», — заключила Поклонская.
Ранее офис генерального прокурора Украины направил в суд уголовное дело против Поклонской. Её обвинили в госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,5 млн+21 119 / сут.
Умерли
307 тыс.+932 / сут.
Выздоровели
9,4 млн+42 776 / сут.
- Поклонская предложила Украине способ навести «порядок в стране»
- Проект по созданию низкоорбитальной спутниковой системы нашел инвестора
- Блогера Юрия Хованского освободили из СИЗО
- Лишение гражданства не коснется тех, кто получил его по рождению
- Жириновский предрек воссоединение исторических земель России
- В России создали бота Уинстона Черчилля
- Армения построит железную дорогу в Азербайджан
- На Украине не будет больше ограничений из-за коронавируса
- Депутат рассказал, что должны были сделать родители погибшего в Дубне школьника
- У отелей может появиться невозвратный тариф
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru