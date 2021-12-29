На Украине не будет больше ограничений из-за коронавируса

Шмыгаль отметил также, что и частные компании смогут работать даже в «красных зонах», при условии 100% вакцинации их сотрудников.

Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что НАТО не будет участвовать в войне против России на стороне Украины.

