На Украине не будет больше ограничений из-за коронавируса
Правительство Украины не намерено вводить новый локдаун из-за пандемии коронавируса. С таким заявлением выступил в среду премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщают РИА Новости. По словам председателя кабмина республики, из-за введения в стране бесплатной вакцинации больше не планируется вводить тотальные ограничения.
Шмыгаль отметил также, что и частные компании смогут работать даже в «красных зонах», при условии 100% вакцинации их сотрудников.
Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что НАТО не будет участвовать в войне против России на стороне Украины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru