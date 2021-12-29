На Украине не будет больше ограничений из-за коронавируса

Правительство Украины не намерено вводить новый локдаун из-за пандемии коронавируса. С таким заявлением выступил в среду премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщают РИА Новости. По словам председателя кабмина республики, из-за введения в стране бесплатной вакцинации больше не планируется вводить тотальные ограничения.

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Шмыгаль отметил также, что и частные компании смогут работать даже в «красных зонах», при условии 100% вакцинации их сотрудников.

Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что НАТО не будет участвовать в войне против России на стороне Украины.

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ФОТО: Facebook / Денис Шмыгаль
ТЕГИ:КиевУкраинаПремьер-министрКоронавирус
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