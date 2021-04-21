Поклонская поделилась ожиданиями от послания Путина

Поклонская считает, что в своем выступлении Путин объявит о начале выхода из условий пандемии, даст оценку работе Госдумы седьмого созыва и расскажет о ситуации на Донбассе. «Важно будет услышать о развитии отношений с Украиной и возвращении на путь партнерских отношений суверенных и братских государств», — цитирует Поклонскую РИА Новости.

Послание к Федеральному собранию Путин огласит 21 апреля в 12:00 по Москве.

