Поклонская поделилась ожиданиями от послания Путина

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию начнет новый этап развития страны, заявила зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.

Бедность, пенсии, Донбасс. Чего ждать от послания Путина парламенту

Поклонская считает, что в своем выступлении Путин объявит о начале выхода из условий пандемии, даст оценку работе Госдумы седьмого созыва и расскажет о ситуации на Донбассе. «Важно будет услышать о развитии отношений с Украиной и возвращении на путь партнерских отношений суверенных и братских государств», — цитирует Поклонскую РИА Новости.

Послание к Федеральному собранию Путин огласит 21 апреля в 12:00 по Москве.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
ТЕГИ:Послание Федеральному СобраниюВладимир ПутинПрезидентФедеральное СобраниеНаталья Поклонская
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