Поклонская поделилась ожиданиями от послания Путина
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию начнет новый этап развития страны, заявила зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Поклонская считает, что в своем выступлении Путин объявит о начале выхода из условий пандемии, даст оценку работе Госдумы седьмого созыва и расскажет о ситуации на Донбассе. «Важно будет услышать о развитии отношений с Украиной и возвращении на путь партнерских отношений суверенных и братских государств», — цитирует Поклонскую РИА Новости.
Послание к Федеральному собранию Путин огласит 21 апреля в 12:00 по Москве.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 164 / сут.
Умерли
106 тыс.+379 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 631 / сут.
- Турция прокомментировала продажу боевых беспилотников Украине
- Суперлига приостановила свою деятельность
- Поклонская поделилась ожиданиями от послания Путина
- Эксперт предрек бунт на Украине
- В Минэнерго отказались рассмотреть идею о лимитах на электричество
- В Росгидромете рассказали, когда в Москве наступит потепление
- На новой космической станции хотят сделать защиту от радиации
- Американский полицейский застрелил вызвавшую его девушку-афроамериканку
- Союз потребителей России предложил ввести лимит на потребление электричества
- Оглашен способ выйти на пенсию раньше срока
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru