Поклонская отреагировала на предложение лишить ее госнаград

Ранее экс-прокурор Крыма назвала латинскую букву Z — один из символов специальной военной операции РФ на Украине — «символом трагедии и горя» для обеих стран, напоминает «Свободная пресса». Позже депутат крымского парламента Сергей Дремов призвал лишить Поклонскую госнаград, если политик продолжит делать подобные заявления.

Комментируя предложение Дремова, замглавы Россотрудничества отметила, что депутатам «вообще надо что-то обсуждать».

«Конечно, лучше было бы законопроект о разрешении застройки особо охраняемых территорий и природных заповедников пообсуждать, но выступить с высокой трибуны с призывом о лишении медали бывшему ненавистному прокурору — это куда приятнее», — заявила Поклонская, добавив, что так будут закрыты «старые (может, и не старые) счеты, и на душе спокойнее».

