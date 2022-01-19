Гусев: Я бы поехал послом в Кабо-Верде вместо Поклонской
Спортивный комментатор специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В МВД прокомментировали скандал с Волочковой на борту самолета
Балерина Анастасия Волочкова устроила скандал в самолете во время возвращения с Мальдив в Москву. Теперь ей грозит до 15 суток ареста и штраф. Причиной скандала стал отказ балерины надеть маску.
Виктор Гусев: «Вы знаете, даже если отбросить тему масок и коронавируса. Самовыражаться можно и делать рекламу себе можно, и делать рекламу себе даже, может быть, нужно, но не за счет других людей. В данном случае, не за счет пассажиров этого рейса, которым происходящее явно мешало. И думаю, это наказуемо», - отметил собеседник НСН.
Билеты на финал ЛЧ в Санкт-Петербурге будут стоить от 8 до 120 тысяч рублей
Билеты первой категории будут стоить 690 евро (около 60 тысяч рублей), второй категории — 490 евро (примерно 43 тысячи рублей), билеты третьей категории планируют продавать по 90 евро (почти 8 тысяч рублей).
Виктор Гусев: «Я не экономист, но, наверное, цены на крупнейшие международные соревнования, которые проходят у нас, увы, нельзя подогнать под нашу среднюю зарплату, которая ниже, чем в других странах. И тут вряд ли что-то можно сделать. Вот я так вижу эту ситуацию», - сказал он.
Путин в этом году не окунался в купель на Крещение из-за пандемии коронавируса
Президент РФ Владимир Путин в этом году на Крещение решил не окунаться в прорубь в связи с эпидемиологическими условиями, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Виктор Гусев: «Вообще, тема Крещенского купания в связи с коронавирусом стала дополнительно обсуждаться. И тут в новостях я услышал очень интересное сообщение. Сказали: «Друзья, окунаться в купель можно без маски». Вот это очень радостная новость», - добавил комментатор.
В Кремле отреагировали на отказ Поклонской стать послом России в Кабо-Верде
Кандидатуры на замену Натальи Поклонской, которая должна была стать послом России в Кабо-Верде, пока не согласовывались. 19 января стало известно, что Наталья Поклонская отказалась от должности посла России в Кабо-Верде по неким личным обстоятельствам.
Виктор Гусев: «Может быть, этот комментарий будет легковесным. Но я бы поехал послом в Кабо-Верде», - в шутку сказал собеседник НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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