Гусев: Я бы поехал послом в Кабо-Верде вместо Поклонской

Виктор Гусев: «Вы знаете, даже если отбросить тему масок и коронавируса. Самовыражаться можно и делать рекламу себе можно, и делать рекламу себе даже, может быть, нужно, но не за счет других людей. В данном случае, не за счет пассажиров этого рейса, которым происходящее явно мешало. И думаю, это наказуемо», - отметил собеседник НСН.

