«Покажем злопыхателям!»: В ЛДПР пообещали при Слуцком «командно» выполнять обещания Жириновского

Леонид Слуцкий – серьезный политик, при котором ЛДПР сможет дать ответ тем, кто считает, что у партии «все пропало», сказал в эфире НСН Ярослав Нилов.

Замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, как повлияет новая должность Леонида Слуцкого на работу партии.

Ранее в среду стало известно, что депутаты ЛДПР единогласно избрали Слуцкого постоянным руководителем думской фракции.

Слуцкого избрали руководителем фракции ЛДПР в Госдуме
«У нас продолжится та же динамичная, конструктивная, эффективная работа, которая была при Жириновском. Впереди у нас избирательные кампании, наша задача показать максимально хороший результат и всем злопыхателям, которые считают, что у нас "все пропало", продемонстрировать, что наша команда при идеологической поддержке наследия вождя ЛДПР в состоянии решать те задачи, которые перед нами ставил Жириновский», - сказал Нилов.

Он назвал Слуцкого серьезным политиком, отметив, что знает его больше 20 лет.

«Он во фракции с 1999 года, я его знаю 23 года. Это серьезный человек, он занимается международной деятельностью, ведет переговоры на самом высоком уровне. Он представляет Госдуму в контактной группе по переговорам с Украиной, это о чем-то говорит. Это человек, который имеет серьезное образование, знает языки, умеет управлять процессами, хорошо знает работу парламента», - подчеркнул председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Нилов заверил, что курс, заложенный Владимиром Жириновским, будет продолжен.

«Наша общая задача – сохранять и приумножать все то, что оставил для нас лидер ЛДПР. Командно мы фракцией все вместе сможем и дальше все развивать, укреплять, усиливать, помогать наши избирателям и выполнять все обещания, которые были даны Жириновским», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
«Путин решит!» Политолог Минченко указал, как выберут преемника Жириновского

Ранее политолог Евгений Минченко в беседе с НСН предположил, что мнение президента РФ Владимира Путина будет ключевым при выборе преемника Жириновского.

Он высказал мнение, что в ЛДПР будут пытаться «создать образ коллективного руководства».

«Скорее всего, будет "распределенное руководство" - отдельно лидер партии, отдельно руководитель фракции и вице-спикер. Понятно, что харизматичной фигуры, подобной Жириновскому, у партии сегодня нет», - прогнозировал Минченко.

Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался после долгой болезни 6 апреля. Вопрос о новом председателе партии будет решаться на внеочередном съезде ЛДПР 27 мая.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЖириновскийЛеонид СлуцкийЛДПР
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