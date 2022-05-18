«Покажем злопыхателям!»: В ЛДПР пообещали при Слуцком «командно» выполнять обещания Жириновского
Леонид Слуцкий – серьезный политик, при котором ЛДПР сможет дать ответ тем, кто считает, что у партии «все пропало», сказал в эфире НСН Ярослав Нилов.
Замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, как повлияет новая должность Леонида Слуцкого на работу партии.
Ранее в среду стало известно, что депутаты ЛДПР единогласно избрали Слуцкого постоянным руководителем думской фракции.
«У нас продолжится та же динамичная, конструктивная, эффективная работа, которая была при Жириновском. Впереди у нас избирательные кампании, наша задача показать максимально хороший результат и всем злопыхателям, которые считают, что у нас "все пропало", продемонстрировать, что наша команда при идеологической поддержке наследия вождя ЛДПР в состоянии решать те задачи, которые перед нами ставил Жириновский», - сказал Нилов.
Он назвал Слуцкого серьезным политиком, отметив, что знает его больше 20 лет.
«Он во фракции с 1999 года, я его знаю 23 года. Это серьезный человек, он занимается международной деятельностью, ведет переговоры на самом высоком уровне. Он представляет Госдуму в контактной группе по переговорам с Украиной, это о чем-то говорит. Это человек, который имеет серьезное образование, знает языки, умеет управлять процессами, хорошо знает работу парламента», - подчеркнул председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Нилов заверил, что курс, заложенный Владимиром Жириновским, будет продолжен.
«Наша общая задача – сохранять и приумножать все то, что оставил для нас лидер ЛДПР. Командно мы фракцией все вместе сможем и дальше все развивать, укреплять, усиливать, помогать наши избирателям и выполнять все обещания, которые были даны Жириновским», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее политолог Евгений Минченко в беседе с НСН предположил, что мнение президента РФ Владимира Путина будет ключевым при выборе преемника Жириновского.
Он высказал мнение, что в ЛДПР будут пытаться «создать образ коллективного руководства».
«Скорее всего, будет "распределенное руководство" - отдельно лидер партии, отдельно руководитель фракции и вице-спикер. Понятно, что харизматичной фигуры, подобной Жириновскому, у партии сегодня нет», - прогнозировал Минченко.
Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался после долгой болезни 6 апреля. Вопрос о новом председателе партии будет решаться на внеочередном съезде ЛДПР 27 мая.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 122 / сут.
Умерли
378 тыс.+110 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 984 / сут.
- МИД: Россия высылает 27 испанских дипломатов
- Мишустин заявил об увеличении максимального кредита по льготной ипотеке
- Ветеринар рассказал, способны ли кошки лечить человека
- В ЕС решили сократить энергопотребление
- Азербайджан хочет подписать мирное соглашение с Арменией
- Врач-терапевт назвала норму употребления воды в день
- Посольство США в Москве может «переехать» на площадь защитников Донбасса
- Российские пивовары заявили о необходимости господдержки отрасли
- Кадыров потребовал извинений от лидеров западных стран
- СМИ: в Москве прооперировали экс-директора Гидрометцентра Вильфанда
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru