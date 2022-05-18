«Покажем злопыхателям!»: В ЛДПР пообещали при Слуцком «командно» выполнять обещания Жириновского

Ранее политолог Евгений Минченко в беседе с НСН предположил, что мнение президента РФ Владимира Путина будет ключевым при выборе преемника Жириновского.

Он высказал мнение, что в ЛДПР будут пытаться «создать образ коллективного руководства».

«Скорее всего, будет "распределенное руководство" - отдельно лидер партии, отдельно руководитель фракции и вице-спикер. Понятно, что харизматичной фигуры, подобной Жириновскому, у партии сегодня нет», - прогнозировал Минченко.

Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался после долгой болезни 6 апреля. Вопрос о новом председателе партии будет решаться на внеочередном съезде ЛДПР 27 мая.

