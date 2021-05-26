«Пока газ не потек»: Украина пообещала продолжить борьбу против «Северного потока-2»

Украина будет бороться с реализацией проекта «Северный поток-2», пока по трубопроводу не пойдет газ. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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«Мое правило в жизни — всегда бороться до конца за национальные интересы Украины. И пока газ не потек по "Северному потоку-2", мы будем бороться за защиту наших интересов», — цитирует Кулебу ТАСС.

Газопровод стал одной из тем обсуждения на встрече главы украинского МИД с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

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ФОТО: Facebook / Dmytro Kuleba
ТЕГИ:УкраинаГазопроводСеверный Поток-2
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