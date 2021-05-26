«Пока газ не потек»: Украина пообещала продолжить борьбу против «Северного потока-2»
Украина будет бороться с реализацией проекта «Северный поток-2», пока по трубопроводу не пойдет газ. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Мое правило в жизни — всегда бороться до конца за национальные интересы Украины. И пока газ не потек по "Северному потоку-2", мы будем бороться за защиту наших интересов», — цитирует Кулебу ТАСС.
Газопровод стал одной из тем обсуждения на встрече главы украинского МИД с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 373 / сут.
Умерли
120 тыс.+406 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 135 / сут.
- «Пока газ не потек»: Украина пообещала продолжить борьбу против «Северного потока-2»
- Власти Подмосковья выплатят компенсации 4 тысячам обманутых дольщиков
- Польша запретила самолетам авиакомпаний Белоруссии входить в свое воздушное пространство
- Начинающих бизнесменов предостерегли от контактов с «жуликами» из интернета
- Путин: Уровень занятости в России нужно увеличить
- Риелторы объявили о завершении «лихорадки» на рынке подмосковной недвижимости
- СМИ: Санкции Евросоюза могут затронуть экспорт белорусского калия
- Музыкальный критик: «Моргенштерн - не артист, но затыкать ему рот не надо!»
- Элджея поймали за рулем пьяным
- Адвокат задержанной в Минске россиянки не смог встретиться с ней в СИЗО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru