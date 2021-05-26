«Пока газ не потек»: Украина пообещала продолжить борьбу против «Северного потока-2»

«Мое правило в жизни — всегда бороться до конца за национальные интересы Украины. И пока газ не потек по "Северному потоку-2", мы будем бороться за защиту наших интересов», — цитирует Кулебу ТАСС.

Газопровод стал одной из тем обсуждения на встрече главы украинского МИД с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

