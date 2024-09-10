Пока без военных баз: Помощь Кубе со стороны Москвы призвана «пощекотать нервы» США
США не позволят, чтобы на Кубе была развернута российская военно-морская база, но теплые отношения Москвы и Кубы и без того «щекочут» нервы Вашингтону.
Куба нуждается в значительной экономической помощи со стороны Москвы, в обмен на это Россия создает дополнительное напряжение для США, которые беспокоятся о возможном размещении баз РФ на острове, сказал в беседе с НСН профессор МГИМО Борис Мартынов.
Россия примет дополнительные меры по поддержке Кубы. Москва рассчитывает, что Гавана, в том числе с помощью РФ, преодолеет тяжелые последствия американской экономической блокады, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе двусторонней встречи с министром внутренних дел Кубы. Мартынов подтвердил, что отношения между Москвой и Гаваной сегодня можно считать теплыми.
«Куба нуждается в принципе во всём. Россия Кубе помогает активно, в последние годы у нас вполне себе теплые отношения, Москва продолжит помогать и дальше. Другой вопрос, что сегодня это не так просто, учитывая логистику и другие сложности. В советское время Россия здорово помогла Кубе, после революции на острове. Мы помним и Карибский кризис с возможным размещением на Кубе советских ракет», - отметил он.
По словам Мартынова, цель России в данном случае – пощекотать нервы США, которые опасаются военного присутствия Москвы в регионе.
«Куба играла и играет яркую роль в повестке российско-американских отношений. Я предполагаю, что сегодня это про те же самые «приветы Вашингтону», чтобы пощекотать США не только нервы, но и все остальное. Очевидно, США не позволят, чтобы на Кубе была развернута российская военно-морская база, но говорить об этом можно, почему нет», - подчеркнул собеседник НСН.
Ранее в США заявили, что не видят угрозы в визите российских кораблей на Кубу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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