Пока без военных баз: Помощь Кубе со стороны Москвы призвана «пощекотать нервы» США

«Куба нуждается в принципе во всём. Россия Кубе помогает активно, в последние годы у нас вполне себе теплые отношения, Москва продолжит помогать и дальше. Другой вопрос, что сегодня это не так просто, учитывая логистику и другие сложности. В советское время Россия здорово помогла Кубе, после революции на острове. Мы помним и Карибский кризис с возможным размещением на Кубе советских ракет», - отметил он.

По словам Мартынова, цель России в данном случае – пощекотать нервы США, которые опасаются военного присутствия Москвы в регионе.

«Куба играла и играет яркую роль в повестке российско-американских отношений. Я предполагаю, что сегодня это про те же самые «приветы Вашингтону», чтобы пощекотать США не только нервы, но и все остальное. Очевидно, США не позволят, чтобы на Кубе была развернута российская военно-морская база, но говорить об этом можно, почему нет», - подчеркнул собеседник НСН.

Ранее в США заявили, что не видят угрозы в визите российских кораблей на Кубу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

