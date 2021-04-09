Похороны принца Филиппа пройдут без посторонних в связи с пандемией
Из-за коронавирусных ограничений на похороны принца Филиппа не допустят посторонних. О дате прощания будет известно позднее.
«Похороны не будут государственными. Тело Его Королевского Высочества будет покоиться в Виндзорском замке перед похоронами в часовне святого Георгия. Это соответствует обычаю и желанию Его Королевского Высочества", - сообщил Военный колледж Соединенного Королевства. Также в сообщении отмечается, что похороны пройдут в узком кругу в Виндзоре в связи с пандемией. Общественность призывают «не пытаться ни в каком-виде присутствовать на похоронах».
Напомним, муж королевы Елизаветы II принц Филипп скончался сегодня на сотом году жизни. В Великобритании объявлен национальный траур, который продлится восемь дней, а траур королевской семьи – 30 дней. Президент России Владимир Путин направил телеграмму Елизавете II, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной ее супруга.
Ранее профессор МГИМО Наталья Капитонова в интервью НСН вспомнила, каким был принц Филипп.
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