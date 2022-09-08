Похороны Елизаветы II состоятся на 10-й день после ее смерти

Государственные похороны королевы Великобритании Елизаветы II состоятся на 10-й день после ее смерти. Об этом сообщает газеты Sun.

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В четверг в Великобритании начался период национального траура, который продлится десять дней в связи с кончиной королевы Елизаветы II.

Как сообщалось ранее, Елизавета II на фоне ухудшения ее состояния здоровья находилась под наблюдением врачей в своём замке Балмор в Шотландии. О смерти королевы официально сообщил Букингемский дворец.

Королеве было 96 лет. Муж Елизаветы герцог Эдинбургский Филипп скончался в апреле прошлого года. Их брак стал самым долгим королевским браком в мировой истории, продлившись 74 года.

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ФОТО: РИА Новости/Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:Великобритания
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