Похороны Елизаветы II состоятся на 10-й день после ее смерти

В четверг в Великобритании начался период национального траура, который продлится десять дней в связи с кончиной королевы Елизаветы II.

Как сообщалось ранее, Елизавета II на фоне ухудшения ее состояния здоровья находилась под наблюдением врачей в своём замке Балмор в Шотландии. О смерти королевы официально сообщил Букингемский дворец.

Королеве было 96 лет. Муж Елизаветы герцог Эдинбургский Филипп скончался в апреле прошлого года. Их брак стал самым долгим королевским браком в мировой истории, продлившись 74 года.



