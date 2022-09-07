Медведев назвал нового премьера Британии «фрик-тёткой»
Заместитель предстедателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале заявил, что кресло премьер-министра Великобритании вместо ушедшего «фрик-дядьки» Бориса Джонсона заняла желающая победить Россию во всём «фрик-тётка» Лиз Трасс.
По его словам, новый британский премьер является «некомпетентной и посредственной термоядерной русофобкой», которая «не имеет элементарных представлений о политике, истории, географии».
Он отметил, что Трасс «косит под Маргарет Тэтчер, не обладая её способностями даже на пять процентов», а также намерена «преодолеть энергокризис и продуктовую инфляцию, ставшие следствием её же бредовых санкций».
«Со всеми рассорится, всё провалит и уйдёт с позором, как и её предшественник – лохматый Бориска. Что ж, в Британии, славящейся своими традициями, кажется, появляется ещё одна», - заключил Медведев.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что претенденты на должность премьер-министра Великобритании «соревновались друг с другом в антироссийской риторике», поэтому Кремль не ожидает в обозримом будущем позитивных изменений в отношениях Лондона и Москвы, пишут «Известия».
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