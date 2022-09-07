Медведев назвал нового премьера Британии «фрик-тёткой»

По его словам, новый британский премьер является «некомпетентной и посредственной термоядерной русофобкой», которая «не имеет элементарных представлений о политике, истории, географии».

Он отметил, что Трасс «косит под Маргарет Тэтчер, не обладая её способностями даже на пять процентов», а также намерена «преодолеть энергокризис и продуктовую инфляцию, ставшие следствием её же бредовых санкций».

«Со всеми рассорится, всё провалит и уйдёт с позором, как и её предшественник – лохматый Бориска. Что ж, в Британии, славящейся своими традициями, кажется, появляется ещё одна», - заключил Медведев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что претенденты на должность премьер-министра Великобритании «соревновались друг с другом в антироссийской риторике», поэтому Кремль не ожидает в обозримом будущем позитивных изменений в отношениях Лондона и Москвы, пишут «Известия».

