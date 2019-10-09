Косачев назвал страшилкой сообщение о спецподразделении ГРУ в Европе

Глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачёв заявил в эфире НСН, что публикация дезинформирует читателя с целью запугать его некой «российской угрозой» (слушайте аудио).

«За этим газетным сообщением стоят спецслужбы, уж не знаю, какой западной страны. Это целенаправленная утечка, дезинформация, для того, чтобы поддерживать в сознании массового европейского обывателя миф о российской угрозе. Кстати, ГРУ — это устаревшее название соответствующей российской спецслужбы, сейчас этот термин не употребляется. Черпают они эти страшилки, видимо, из многолетнего прошлого. Судя по тому, как эта информация преподносится, — по прежнему никакой достоверной информации не существует, никаких доказательств нет, есть некие измышления, цепочки доводов, которые призваны убедить читателя в том, что все это достоверно и всерьез. Иначе как к дезинформации к этому относиться невозможно. У России нет ни планов, ни намерений, ни соответствующих подразделений для того, чтобы заниматься какими-то дестабилизирующими операциями в Европе. Это нам просто ни к чему. Это не соответствует ни нашей внешней политике, ни нашим национальным интересам, ни нашему пониманию того, как должны выглядеть межгосударственные отношения. Мы уважаем суверенитет других стран, не вмешиваемся в их дела», — сказал сенатор.

По данным американского издания, одно и то же подразделение ГРУ якобы причастно к попытке госпереворота в Черногории, «кампании по дестабилизации» в Молдавии, а также к отравлениям болгарского бизнесмена Эмилиана Гребева и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.



