Экс-советник Путина предупредил о возможной блокировке YouTube в России

Роскомнадзор рекомендовал отечественным СМИ отказаться от размещения видеоматериалов на YouTube и использовать вместо него российские платформы. Ведомство заявило, что в последнее время участились случаи ограничений в отношении материалов российских СМИ и журналистов со стороны администрации этого видеохостинга.

Экс-советник президента России по вопросам развития интернета, глава Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в эфире НСН рассказал, что технически вариантов замены YouTube много.

«У Яндекса есть видео, есть RuTube, есть много разных сервисов. Но это однозначно не заменит YouTube, потому что у него помимо технической стороны, все равно лучшей, помимо хостинга и видео есть репутация. Ему доверяют рекламодатели. Главное в YouTube – это количество показов и подписчиков. К нашим ресурсам у рекламодателей и пользователей такого доверия нет. Все ориентируются в первую очередь на показатели YouTube. Поэтому в России ему замены нет», - сказал Клименко.

Рекомендация Роскомнадзора может быть подготовкой к блокировке YouTube, предположил собеседник НСН.