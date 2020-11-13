Экс-советник Путина предупредил о возможной блокировке YouTube в России

О таких планах может свидетельствовать призыв Роскомнадзора к российским СМИ отказаться от публикации материалов на YouTube, заявил в эфире НСН глава Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Роскомнадзор рекомендовал отечественным СМИ отказаться от размещения видеоматериалов на YouTube и использовать вместо него российские платформы. Ведомство заявило, что в последнее время участились случаи ограничений в отношении материалов российских СМИ и журналистов со стороны администрации этого видеохостинга.

Экс-советник президента России по вопросам развития интернета, глава Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в эфире НСН рассказал, что технически вариантов замены YouTube много.

«У Яндекса есть видео, есть RuTube, есть много разных сервисов. Но это однозначно не заменит YouTube, потому что у него помимо технической стороны, все равно лучшей, помимо хостинга и видео есть репутация. Ему доверяют рекламодатели. Главное в YouTube – это количество показов и подписчиков. К нашим ресурсам у рекламодателей и пользователей такого доверия нет. Все ориентируются в первую очередь на показатели YouTube. Поэтому в России ему замены нет», - сказал Клименко.

Рекомендация Роскомнадзора может быть подготовкой к блокировке YouTube, предположил собеседник НСН.

За цензуру и фейки: Роскомнадзор хочет разобраться с YouTube, Facebook и Twitter

«Роскомнадзор призывает не уходить, а подготовиться. Вопрос, с чьей стороны будут происходить блокировки. Администрирование зарубежными ресурсами своего внутреннего контента из-за прошедших выборов и фейков ухудшается. Но пока наши ресурсы получают достаточно большой трафик, достаточно большой охват и пользователей. Если наши пользователи будут в YouTube, то смысла нашим ресурсам оттуда уходить нет никакого даже при серьезной модерации. Уход будет иметь смысл только тогда, когда YouTube в России будет заблокирован. У Роскомнадзора очень мало рычагов давления на YouTube, фактически их нет. Кроме физической блокировки», - пояснил эксперт.

Ранее глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в эфире НСН прокомментировал призыв к СМИ отказаться от Youtube.

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