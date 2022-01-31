Подполковника Дамибу объявили президентом Буркина-Фасо
Возглавивший военный мятеж подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба объявлен президентом Буркина-Фасо, сообщает портал Burkina24 со ссылкой на представителя созданного военными «Патриотического движения за охрану и восстановление».
В ходе выступления по национальному телевидению также было объявлено, что Дамиба назначен главнокомандующим Вооруженными силами страны, а полномочия начальника Генштаба ВС и главы разведки прекращены.
Военный мятеж в Букина-Фасо произошёл 23 января. Спустя сутки было объявлено об отстранении президента Буркина-Фасо Рока Марка Кристиана Каборе и роспуске правительства, а также о приостановке действия конституции, сообщает RT.
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