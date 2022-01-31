Подполковника Дамибу объявили президентом Буркина-Фасо

В ходе выступления по национальному телевидению также было объявлено, что Дамиба назначен главнокомандующим Вооруженными силами страны, а полномочия начальника Генштаба ВС и главы разведки прекращены.

Военный мятеж в Букина-Фасо произошёл 23 января. Спустя сутки было объявлено об отстранении президента Буркина-Фасо Рока Марка Кристиана Каборе и роспуске правительства, а также о приостановке действия конституции, сообщает RT.

