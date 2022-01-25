США призвали к немедленному освобождению президента Буркина-Фасо

США призывают немедленно освободить задержанного при захвате власти в Буркина-Фасо президента страны Рока Марка Каборе и чиновников правительства. Об этом заявил представитель госдепартамента Нед Прайс, передает РИА Новости.

Ранее в понедельник стало известно о захвате власти военными в стране. Согласно военным, власть захвачена ненасильственно и жизни задержанным ничего не угрожает. Военные заявили, что президент страны Каборе не смог объединить народ и вести эффективную политику в области безопасности.

Прайс заявил, что американское посольство в Уагадугу следит за развитием ситуации в стране. Чиновник добавил, что США выступают за диалог в разрешении противоречий.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры