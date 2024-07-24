Подполье: удар по судоремонтному заводу в Измаиле привел к мощной детонации
В результате удара по административному зданию порта Измаила в Одесской области на судоремонтном заводе произошла мощная детонация. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, его слова приводит РИА Новости.
Лебедев отметил, что в здании порта находилось 200 иностранных наемников и офицеры ВСУ, пострадали минимум 32 человека.
Помимо этого, под удар попал судоремонтный завод, где находилось три военных катера ВСУ, произошла мощная детонация. О состоянии катеров не известно.
Также один из ударов пришелся по терминалу с горюче-смазочными материалами, уточнил Лебедев.
Ранее ВС РФ ударили по размещению группы, разрабатывавшей полётные задания для украинских БПЛА, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru