Подозреваемый в покушении на Трампа снимался в украинском агитационном ролике

Предполагаемый подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Раут принимал участие в съемках ролика в поддержку батальона Азов (запрещенная в России террористическая организация), сообщила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин в соцсети Х.

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Она заявила, что «администрация обязана предоставить» информацию о покушавшемся на Трампа. По ее словам, правительство США знает о каждом американце, посещавшем Украину.

В соцсетях также опубликован кадр из видеоролика с Раутом, размещённый 1 мая 2022 года в период блокады российскими войсками завода «Азовсталь» с украинскими боевиками.

Второе покушение на Трампа произошло 15 сентября во время игры в гольф. По словам Тейлор Грин, политик не пострадал, передает RT.


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ФОТО: AP / ТАСС
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