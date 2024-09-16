Подозреваемый в покушении на Трампа снимался в украинском агитационном ролике

Она заявила, что «администрация обязана предоставить» информацию о покушавшемся на Трампа. По ее словам, правительство США знает о каждом американце, посещавшем Украину.

В соцсетях также опубликован кадр из видеоролика с Раутом, размещённый 1 мая 2022 года в период блокады российскими войсками завода «Азовсталь» с украинскими боевиками.

Второе покушение на Трампа произошло 15 сентября во время игры в гольф. По словам Тейлор Грин, политик не пострадал, передает RT.



