Подозрения по Врбетице в отношении РФ обсудят на неформальном саммите Евросоюза

Слова дипломата приводит ТАСС. Источник отметил, что заявлений по итогам встречи не планируется, поскольку она «будет носить неформальный характер».

Ранее Прага заявила о возможной причастности РФ к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году и выслала 18 российских дипломатов. По данным чешских властей, к инциденту имеют отношение предполагаемые сотрудники ГУ Генштаба Минобороны Александр Петров и Руслан Боширов, они объявлены в розыск. Россия назвала обвинения голословными и надуманными, выразила Чехии решительный протест и в качестве ответной меры объявила 20 сотрудников чешского посольства в Москве персонами нон грата.

Позже в МИД России назвали расследование взрывов, инициированное Чехией, «маразматическим парадом». Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что обвинения в адрес РФ прозвучали из-за того, что «людям нужно было что-то предъявить».

