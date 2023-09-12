Подоляк заявил о слабом интеллектуальном потенциале Индии и Китая

По его словам, именно с этим связана неспособность этих стран «проанализировать последствия собственных шагов».

«Эти страны сегодня на этом конфликте зарабатывают, эффективно зарабатывают. Так же, как Турция, и это, в принципе, национальные интересы. Красиво звучит — мы соблюдаем потребности наших национальных интересов», — заключил Подоляк.

Ранее советник в интервью украинскому телеканалу «24 канал» заявил, что говорить об ООН или других международных организациях бессмысленно, так как «их не существует», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

