Подоляк заявил о слабом интеллектуальном потенциале Индии и Китая

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у Китая и Индии «слабый интеллектуальный потенциал», сообщает РИА Новости.

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По его словам, именно с этим связана неспособность этих стран «проанализировать последствия собственных шагов».

«Эти страны сегодня на этом конфликте зарабатывают, эффективно зарабатывают. Так же, как Турция, и это, в принципе, национальные интересы. Красиво звучит — мы соблюдаем потребности наших национальных интересов», — заключил Подоляк.

Ранее советник в интервью украинскому телеканалу «24 канал» заявил, что говорить об ООН или других международных организациях бессмысленно, так как «их не существует», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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