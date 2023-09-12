Подоляк заявил о слабом интеллектуальном потенциале Индии и Китая
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у Китая и Индии «слабый интеллектуальный потенциал», сообщает РИА Новости.
По его словам, именно с этим связана неспособность этих стран «проанализировать последствия собственных шагов».
«Эти страны сегодня на этом конфликте зарабатывают, эффективно зарабатывают. Так же, как Турция, и это, в принципе, национальные интересы. Красиво звучит — мы соблюдаем потребности наших национальных интересов», — заключил Подоляк.
Ранее советник в интервью украинскому телеканалу «24 канал» заявил, что говорить об ООН или других международных организациях бессмысленно, так как «их не существует», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru