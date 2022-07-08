Подоляк заявил о переломе в военных действиях на территории Украины

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о переломе в военных действиях на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Подоляка, украинские военные атакуют объекты в тылу противника.

Ранее 30 июня Подоляк сообщил, что Украина намерена вернуть свои территории военным путем.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

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ФОТО: РИА Новости Константин Михальчевский
ТЕГИ:Украина
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