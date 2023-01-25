Подоляк: Украина вернет Россию к границам 1991 года

Украина разрабатывает план, чтобы вернуть Россию к границам 1991 года. Об этом в своем Telegram-канале написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«В рамках контрнаступления, которое разрабатывается Генштабом ВСУ и подробно обсуждается на заседаниях Ставки Верховного Главнокомандующего, Россия потерпит два-четыре значительных поражения», - написал Подоляк.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал вскоре оставить Украину без выхода к морю, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Граница Между Россией И УкраинойРоссияНаступлениеУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры