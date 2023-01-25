Подоляк: Украина вернет Россию к границам 1991 года
Украина разрабатывает план, чтобы вернуть Россию к границам 1991 года. Об этом в своем Telegram-канале написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«В рамках контрнаступления, которое разрабатывается Генштабом ВСУ и подробно обсуждается на заседаниях Ставки Верховного Главнокомандующего, Россия потерпит два-четыре значительных поражения», - написал Подоляк.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал вскоре оставить Украину без выхода к морю, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru