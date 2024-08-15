Подоляк признал, что Киев обсуждал с западными партнерами атаку на Курскую область
15 августа 202412:10
Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что Киев обсуждал с западными партнерами планирующееся нападение на Курскую область, передает The Independent.
Эти разговоры были «просто не на публичном уровне».
Издание отмечает, что ключевые союзники Украины, включая Британию и США, ранее отрицали, что знали об атаке ВСУ.
Ранее командир спецназа «Ахмат» и замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России Апты Алаудинов сообщил, что hоссийские военные зачистили от ВСУ Мартыновку в Курской области, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru