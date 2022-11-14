В Турции задержали подозреваемого во взрыве в центре Стамбула

«Человек, оставивший бомбу, задержан», — подчеркнул глава МВД.

По словам Сойлу, первоначальные данные указывают, что за произошедшим стоят признанные Анкарой террористическими Рабочая партия Курдистана и курдские Отряды народной самообороны.

Накануне в центре Стамбула, на одной из самых популярных у туристов улице Истикляль прогремел взрыв. В результате погибли шесть человек, более 80 пострадали. Минюст Турции признал произошедшее терактом, отмечает Ura.ru. После взрыва правоохранители задержали более 20 человек, пишет РИА ФАН.

