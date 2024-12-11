Подача тепла после повреждения котельной в Таганроге возобновлена

Поврежденная теплотрасса в Таганроге восстановлена, подача тепла в дома возобновлена, рассказал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Уже до полудня поврежденная теплотрасса была восстановлена», - отметил он в публикации.

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Сегодня утром глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что Котельная в Таганроге получила повреждения после ракетной атаки в городе.

По ее данным, 27 многоквартирных домов остались без теплоснабжения.

Ранее Слюсарь также рассказал, что в Ростовской области был сбит украинский беспилотник, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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