Подача тепла после повреждения котельной в Таганроге возобновлена
Поврежденная теплотрасса в Таганроге восстановлена, подача тепла в дома возобновлена, рассказал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
«Уже до полудня поврежденная теплотрасса была восстановлена», - отметил он в публикации.
Сегодня утром глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что Котельная в Таганроге получила повреждения после ракетной атаки в городе.
По ее данным, 27 многоквартирных домов остались без теплоснабжения.
Ранее Слюсарь также рассказал, что в Ростовской области был сбит украинский беспилотник, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru