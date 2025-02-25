В Западной Германии прекратить помощь хотят 42%, в Восточной – 61%. Что касается избирателей конкретных партий, то больше всего за продолжение помощи Украине выступают сторонники «Зеленых» – 72%.

Ранее социал-демократическая партия Германии (СДПГ) Олафа Шольца проиграла выборы в Бундестаг, заняв третье место с 16,4% голосов. Первое место с 28,6% голосов занял глава альянса Христианско-демократического и Христианско-социального союзов ХДС/ХСС Фридрих Мерц, что сделало его новым канцлером Германии.

До 40% немцев готовы полностью поддержать милитаризацию и возможную войну с Россией, проголосовав за главу партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридриха Мерца на предстоящих выборах, заявил еще до выборов немецкий политолог Александр Рар «Радиоточке НСН».

