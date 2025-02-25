Почти 50% опрошенных немцев не хотят продолжения поддержки Украины
Почти половина (46%) немцев хотят, чтобы следующее правительство Германии не помогало Украине деньгами и оружием, следует из результатов опроса института исследования общественного мнения (INSA) по заказу издания T-online.
При этом 28% респондентов выступают за продолжение военной и финансовой помощи Киеву.
В Западной Германии прекратить помощь хотят 42%, в Восточной – 61%. Что касается избирателей конкретных партий, то больше всего за продолжение помощи Украине выступают сторонники «Зеленых» – 72%.
Ранее социал-демократическая партия Германии (СДПГ) Олафа Шольца проиграла выборы в Бундестаг, заняв третье место с 16,4% голосов. Первое место с 28,6% голосов занял глава альянса Христианско-демократического и Христианско-социального союзов ХДС/ХСС Фридрих Мерц, что сделало его новым канцлером Германии.
До 40% немцев готовы полностью поддержать милитаризацию и возможную войну с Россией, проголосовав за главу партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридриха Мерца на предстоящих выборах, заявил еще до выборов немецкий политолог Александр Рар «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru