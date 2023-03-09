Почетное наименование присвоено 226-му полку авиации и 71-й ракетной бригаде

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 226-му отдельному штурмовому авиационному полку почетного наименования «гвардейский». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Также российский лидер подписал указ о присвоении почетного наименования «гвардейская» 71-й зенитной ракетной бригаде. Почетное наименование присвоено за «массовый героизм и отвагу», следует из документа.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее президент России подписал указ о награждении Орденом Дружбы американского актёра Стивена Сигала.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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