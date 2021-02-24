Шапкозакидательство на фоне штрафообязательства

Закон об увеличении штрафов за неповиновение силовикам на массовых акциях, нарушение порядка их проведения подписал президент РФ Владимир Путин.

Максимальная санкция за неповиновение силовикам остается прежней — 15 суток ареста на первый раз и 30 суток – при повторном нарушении. А вот штрафы увеличиваются в разы. Так, при первичном нарушении такого рода вместо 500–1000 рублей придется заплатить 2–4 тысячи. Теперь в качестве наказания могут быть назначены обязательные работы на срок от 40 до 120 часов. При повторном невыполнении требований правоохранительных органов во время массового мероприятия штрафы будут достигать пределов от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Такая же штрафная «вилка» предусмотрена за воспрепятствование выполнению служебных обязанностей силовиков. Варианты наказания - административный арест до 30 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов. Для должностных лиц штраф по этой статье составит от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 70 тысяч до 200 тысяч.



Еще один одобренный сегодня главой государства закон предусматривает штрафы за распространение информации об иностранных агентах и созданных ими материалах без указания на их статус. Если указание на статус иноагента в материале СМИ будет отсутствовать, то может быть наложен штраф от 2 до 2,5 тысяч рублей для граждан, от 4 до 5 тысяч рублей для должностных лиц и от 40 до 50 тысяч для юридических лиц.

Однако вовсе не ужесточение ответственности за нарушения во время массовых мероприятий стало темой самого, пожалуй, яркого ответа на вопрос журналистов со стороны представителя Кремля. Одного из журналистов заинтересовало, почему в 20-градусный мороз Путин оказался на улице без шапки. Речь шла о церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены 23 февраля с участием главы государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот раз не поскупился на комментарии.

«Вы знаете, что здоровье у него крепкое. И да, к сожалению, несмотря на морозы, он чаще всего, особенно в такие волнительные церемониальные моменты, все-таки предпочитает быть без головного убора», - сказал Песков.

Он добавил, что Кремлю очень импонирует забота о здоровье президента. Обеспокоенность журналистов будет доведена до сведения Путина, указал Песков.

Это действительно трогательно. К тому же других поводов для беспокойства в России как будто нет.

