Победившую на выборах уборщицу пригласят в Партию пенсионеров

Председатель центрального совета партии Владимир Бураков рассказал РИА Новости, что они готовы в ближайшее время провести консультации и оказать женщине помощь, а также планируют предложить ей членство в организации.

Ранее Угодская призналась, что пошла на выборы как технический кандидат и пока не знает, что входит в обязанности главы поселения. Однако она уже ощущает поддержку людей и не стыдится того, что раньше работала уборщицей.

В должность главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области Угодская вступит 1 октября.

