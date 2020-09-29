Победившую на выборах уборщицу пригласят в Партию пенсионеров
Уборщицу Марину Угодскую, которая победила на выборах в Костромской области, планируют пригласить в Партию пенсионеров за социальную справедливость.
Председатель центрального совета партии Владимир Бураков рассказал РИА Новости, что они готовы в ближайшее время провести консультации и оказать женщине помощь, а также планируют предложить ей членство в организации.
Ранее Угодская призналась, что пошла на выборы как технический кандидат и пока не знает, что входит в обязанности главы поселения. Однако она уже ощущает поддержку людей и не стыдится того, что раньше работала уборщицей.
В должность главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области Угодская вступит 1 октября.
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