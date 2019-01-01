Победительница конкурса «Лидеры России» стала и.о. вице-губернатора Севастополя
Исполняющим обязанности вице-губернатора Севастополя стала экс-руководитель проекта по гражданскому развитию района Балаклавской бухты Мария Литовко. Как пишет ТАСС, об этом сообщил губернатор Дмитрий Овсянников.
Её предстоит заниматься вопросами экономического развития, земельно-имущественных отношений, управления потребительского рынка и государственной регистрации кадастра. Источник отмечает, что Литовко заняла вакантную должность. Таким образом, у губернатора появился новый заместитель.
Напомним, ранее Мария Литовко возглавляла проект по гражданскому развитию района Балаклавской бухты. Кроме того, Мария Литовко является единственным представителем Севастополя среди победителей конкурса «Лидеры России».
Ранее в беседе с КИА Мария Литовко рассказала, как потратит выигрыш — грант, выделенный каждому победителю конкурса. Она напомнила, что он дается на обучение и для того, чтобы его использовать победительница рассматривает несколько ведущих вузов России.
По словам Литовко, решение об участии в конкурсе «Лидеры России» она приняла, чтобы проверить свои силы и возможности.
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