«Восхищаюсь парнями!»: Милонов рассказал о ЧВК «Вагнер» и Пригожине в Донбассе
20 января 202308:00
Михаил Судаков
Мы воюем в соседних секторах с ЧВК «Вагнер» и я вижу в работе этих парней, сказал в эфире НСН Виталий Милонов.
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в интервью НСН, что восхищается бойцами ЧВК «Вагнер», и очень уважает ее основателя Евгения Пригожина.
«Соледар – это зона ответственности "Вагнера", а я нахожусь в Горловке. Мы прекрасно взаимодействуем, поскольку наши сектора соседствуют. Линия фронта же непрерывна, и к северу от нас находятся позиции "Вагнера". В своей зоне ответственности они действительно более активно идут вперед. Мы вместе находимся, я вижу этих парней в работе и честно могу сказать, что восхищаюсь», - подчеркнул парламентарий.
Милонов также рассказал, как взаимодействует в Донбассе с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.
«В последнее время я не считаю нужным беспокоить Евгения Викторовича, поскольку на нем огромная нагрузка. Мы с ним виделись неоднократно во время штурма Попасной, мы встречались весной, в начале лета, но сейчас, конечно, у человека такая нагрузка, что я предпочитаю его лишний раз не отвлекать. На нем сейчас огромная ответственность, он ведет огромную работу, поэтому нет необходимости собой отвлекать человека. Я к нему отношусь с огромным уважением, он петербуржец, мы хорошо сотрудничаем», - заключил собеседник НСН.
Ранее Милонов рассказал НСН, что воюет в Донбассе бесплатно и без какой-либо «депутатской» охраны.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru