По мнению Байдена, США потеряли международное доверие из-за правления Трампа
Избранный президент США Джозеф Байден заявил, что страна будет вынуждена заново выстраивать доверительные отношения с международным сообществом из-за политики, проводившейся действующим лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС.
На пресс-конференции в Уилмингтоне Байден подчеркнул, что Штатам необходимо создавать устойчивые связи с государствами, которые разделяют их идеи. Он добавил, что правление Трампа создало "вакуум" между США и другими странами, которые начали "находить способы" принимать решения"в обход нас или без нас".
В качестве своего основного соперника на внешнеполитической арене Байден назвал Китай. По словам избранного президента, США принадлежит порядка 25% мировой экономики, и для обретения существенного веса в мировой политики стране необходимо образовывать коалиции с "демократическими партнерами".
Телеканал МИР 24 передает, что глава России Владимир Путин не верит в усложнение положения России после прихода Джо Байдена к власти. Об этом он заявил на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,1 млн+27 787 / сут.
Умерли
55 265+487 / сут.
Выздоровели
2,5 млн+20 480 / сут.
- Бывший схимонах Сергий задержан на Урале
- В Забайкальском крае грузовой поезд сошел с рельсов
- В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
- Куба ограничит авиасообщение с США и рядом латиноамериканских стран
- ВЦИОМ: 55% россиян назвали медиков героями 2020 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru