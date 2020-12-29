По мнению Байдена, США потеряли международное доверие из-за правления Трампа

На пресс-конференции в Уилмингтоне Байден подчеркнул, что Штатам необходимо создавать устойчивые связи с государствами, которые разделяют их идеи. Он добавил, что правление Трампа создало "вакуум" между США и другими странами, которые начали "находить способы" принимать решения"в обход нас или без нас".



В качестве своего основного соперника на внешнеполитической арене Байден назвал Китай. По словам избранного президента, США принадлежит порядка 25% мировой экономики, и для обретения существенного веса в мировой политики стране необходимо образовывать коалиции с "демократическими партнерами".

Телеканал МИР 24 передает, что глава России Владимир Путин не верит в усложнение положения России после прихода Джо Байдена к власти. Об этом он заявил на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

