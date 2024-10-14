По делу экс-мэра Сочи проходят врач, учительница и юрист
В уголовном деле о растрате в особо крупном размере, которое завели на бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, фигурируют врач, учительница, юрист и жена политика, сообщает РБК.
Защита бывшего градоначальника заявляет об отсутствии события преступления и требует прекратить дело. Адвокаты указали, что Копайгородский не получил «никакой личной выгоды» от сделок с землей.
Копайгородский занимал пост мэра Сочи с 2019 года до мая 2024 года, когда ушел в отставку по собственному желанию. В сентябре 2024 года стало известно, что он отправился в зону спецоперации. В этом же месяце Копайгородский был арестован по делу о присвоении и растрате в составе организованной группы в особо крупном размере. Суд решил оставить его под стражей до 18 ноября 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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