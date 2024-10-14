По делу экс-мэра Сочи проходят врач, учительница и юрист

Защита бывшего градоначальника заявляет об отсутствии события преступления и требует прекратить дело. Адвокаты указали, что Копайгородский не получил «никакой личной выгоды» от сделок с землей.

Копайгородский занимал пост мэра Сочи с 2019 года до мая 2024 года, когда ушел в отставку по собственному желанию. В сентябре 2024 года стало известно, что он отправился в зону спецоперации. В этом же месяце Копайгородский был арестован по делу о присвоении и растрате в составе организованной группы в особо крупном размере. Суд решил оставить его под стражей до 18 ноября 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

