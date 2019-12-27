ПНС Ливии официально запросило военную помощь Турции
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии официально обратилось к Турции с просьбой предоставления военной помощи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на арабские СМИ.
Как пишет агентство, ПНС запросило поддержку от Турции "на суше, море и в воздухе", а также комплексы противовоздушной обороны. Ранее 16 декабря сообщалось, что Турция направила в Ливию спецназ.
В настоящее время в Ливии существует двоевластие, которое сопровождается боевыми столкновениями. Так, в стране действует правительство национального согласия (ПНС), и так называемое "восточное правительство".
Турция активно поддерживает ПНС, в частности, стороны в конце ноября договорились о партнерстве в области безопасности. При этом в ПНС утверждают, что «восточное правительство» поддерживается Россией. Иностранные СМИ сообщают о том, что в Ливии присутствуют российские боевики.
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