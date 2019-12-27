ПНС Ливии официально запросило военную помощь Турции

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии официально обратилось к Турции с просьбой предоставления военной помощи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на арабские СМИ.

Как пишет агентство, ПНС запросило поддержку от Турции "на суше, море и в воздухе", а также комплексы противовоздушной обороны. Ранее 16 декабря сообщалось, что Турция направила в Ливию спецназ.