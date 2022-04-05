Румыния объявила о высылке 10 российских дипломатов
МИД Румынии принял решение объявить 10 сотрудников посольства России в Бухаресте персонами нон грата. Об этом сообщает ТАСС.
Посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин сообщил ТАСС о получении ноты, в которой дипломатам РФ предписано покинуть Румынию в пятидневный срок. Кузьмин назвал данное решение «недружественным шагом» и заявил, что Россия примет взаимные ответные меры.
Ранее на этой неделе ряд европейских стран объявили о высылке российских дипломатов. МИД Испании ранее во вторник сообщил, что вышлет из страны 25 дипломатов, МИД Италии - 30 дипломатов, а МИД Дании - 15.
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