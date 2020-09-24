Племянница Трампа подала на него в суд за мошенничество

Ответчиками в документах значатся президент Трамп, его Мэриэнн Трамп-Бэрри, а также распорядитель наследства их умершего брата Роберта. Племянница Трампа обвиняет их в том, что с 1980 годов они использовали мошеннические схемы в зарабатывании денег на имуществе отца после его смерти. В частности, не платили налоги, обманывали бизнес-партнеров и повышали арендную плату для малоимущих жильцов.

Племянница Трампа также являлась одной из наследниц, однако будучи несовершеннолетней ее частью имущества распоряжались Дональд, его сестра и Роберт. По утверждению Мэри Трамп, ответчики использовали сложную схему «заставив ее думать, что ее часть наследства гораздо меньше реального". В связи с этим она требует у семьи возмещения убытков и компенсацию не менее 500 тысяч долларов.











