Путин: Трамп - яркая личность

Экс-президент США Дональд Трамп — яркая, неординарная личность и талантливый человек, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.

Путин рассказал об отношении к заявлениям Байдена в его адрес

Российский лидер подчеркнул, что уважает Трампа.

«Он - яркая личность. Он может нравиться вам или нет. Но он пришел не из американского истеблишмента, он не был частью большой политики до этого, и некоторым это нравится, некоторым нет, но это факт», — считает Путин.

Президент России дал интервью журналисту NBC News Киру Симмонсу в Москве в преддверии саммита с американским лидером Джо Байденом. Телеканал показал фрагменты беседы в ночь на субботу, ее полная версия будет транслироваться в понедельник, 14 июня.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ИнтервьюДональд ТрампВладимир Путин
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