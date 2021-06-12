Путин: Трамп - яркая личность
Экс-президент США Дональд Трамп — яркая, неординарная личность и талантливый человек, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.
Российский лидер подчеркнул, что уважает Трампа.
«Он - яркая личность. Он может нравиться вам или нет. Но он пришел не из американского истеблишмента, он не был частью большой политики до этого, и некоторым это нравится, некоторым нет, но это факт», — считает Путин.
Президент России дал интервью журналисту NBC News Киру Симмонсу в Москве в преддверии саммита с американским лидером Джо Байденом. Телеканал показал фрагменты беседы в ночь на субботу, ее полная версия будет транслироваться в понедельник, 14 июня.
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