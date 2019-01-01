Племянница Скрипаля опубликовала отрывок из книги об инциденте в Солсбери

Первая глава получила название «Беседы с черным котом». В опубликованном фрагменте книги Виктория рассказывает о том, как семья Виктории узнала о произошедшем с Сергеем Скрипалем. Под публикацией девушка обратилась к читателям с просьбой не судить строго ее творчество.

Автор пообещала, что повествование будет сопровождаться публикацией семейных фотографий. О том, когда будет опубликована следующая часть книги пока неизвестно. Виктория сообщила, что решит это после того, как изучит реакцию аудитории.

Ранее в деле Скрипалей появился новый персонаж. Как сообщает «Московский комсомолец», девушка по имени Гульнара, которая представилась подругой Юлии Скрипаль и показала следствию и прессе доверенность, подтверждающую, по мнению издания, что пострадавшие в Солсбери россияне живы. Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль в эфире НСН подтвердила, что знает о такой приятельнице своей двоюродной сестры, однако никаких «доказательств» от неё не получала.

