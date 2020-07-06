Племяннику Путина предсказали конкуренцию с оппозицией

«Конечно же фамилия - очень важная часть политического капитала. Потому что, во-первых, сразу появляется узнаваемость, во-вторых через фамилию появляются определённые коммуникации. То есть, к этой партии начинают сразу серьёзно относиться, потому что есть капитал в лице Владимира Владимировича Путина. Но на этом всё заканчивается, и чтобы партия начинала где-то побеждать и что-то захватывать, одного имени недостаточно. Вряд ли сегодня имени достаточно, чтобы партия только вышла и сразу заняла второе место или даже первой, заменив "Единую Россию". Он возможный преемник, но будет ли он преемником и будет ли его Владимир Путин в этом ключе рассматривать - это ещё надо посмотреть», - сказал политолог.

Он также оценил и потенциал партии, которую возглавил Роман Путин, предрекая ей конкуренцию с Общественным антикоррупционным комитетом и оппозицией.

«Надо ещё понять, что получится из этой партии. Каким путём она пойдёт? По названию, конечно, всё понятно, но у нас полно всяких общественных организаций, которые выступают против коррупции. Начиная от Антикоррупционного комитета и кончая господином Навальным. И здесь нужно будет искать свою краску, чтобы тебя заметили», - добавил Дмитрий Журавлёв.

Ранее руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в беседе с НСН усомнился в политических успехах Романа Путина.

«Может, фамилия племянника Путина и открывает ему какие-то двери, но для широкой массы избирателей есть только один Путин. И у него есть своя партия «Единая Россия». Пока что племянник Путина запомнился только тем, что два года назад призывал не пускать за границу выпускников высших учебных заведений», - отметил он.

