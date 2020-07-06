Племяннику Путина предсказали конкуренцию с оппозицией
Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв в беседе с НСН назвал племянника Путина его возможным преемником и рассказал, что ждёт его партию.
Бывший оперативник ФСБ, предприниматель и двоюродный племянник президента РФ Роман Путин избран председателем партии «Народ против коррупции». Он вступил в неё 21 июня, вчера на руководящую роль его определили тайным голосованием на съезде партии, сообщает РИА Новости.
Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв в эфире НСН объяснил какие преимущества Роману Путину даёт родство с президентом.
«Конечно же фамилия - очень важная часть политического капитала. Потому что, во-первых, сразу появляется узнаваемость, во-вторых через фамилию появляются определённые коммуникации. То есть, к этой партии начинают сразу серьёзно относиться, потому что есть капитал в лице Владимира Владимировича Путина. Но на этом всё заканчивается, и чтобы партия начинала где-то побеждать и что-то захватывать, одного имени недостаточно. Вряд ли сегодня имени достаточно, чтобы партия только вышла и сразу заняла второе место или даже первой, заменив "Единую Россию". Он возможный преемник, но будет ли он преемником и будет ли его Владимир Путин в этом ключе рассматривать - это ещё надо посмотреть», - сказал политолог.
Он также оценил и потенциал партии, которую возглавил Роман Путин, предрекая ей конкуренцию с Общественным антикоррупционным комитетом и оппозицией.
«Надо ещё понять, что получится из этой партии. Каким путём она пойдёт? По названию, конечно, всё понятно, но у нас полно всяких общественных организаций, которые выступают против коррупции. Начиная от Антикоррупционного комитета и кончая господином Навальным. И здесь нужно будет искать свою краску, чтобы тебя заметили», - добавил Дмитрий Журавлёв.
Ранее руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в беседе с НСН усомнился в политических успехах Романа Путина.
«Может, фамилия племянника Путина и открывает ему какие-то двери, но для широкой массы избирателей есть только один Путин. И у него есть своя партия «Единая Россия». Пока что племянник Путина запомнился только тем, что два года назад призывал не пускать за границу выпускников высших учебных заведений», - отметил он.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
688 тыс.+6 611 / сут.
Умерли
10 296+135 / сут.
Выздоровели
454 тыс.+3 579 / сут.
- Каширский маньяк-сантехник найден мертвым в СИЗО
- Племяннику Путина предсказали конкуренцию с оппозицией
- Отменён музыкальный конкурс «Новая волна»
- Нескучная: Вильфанд рассказал о погоде на этой неделе
- Названы российские курорты с самым тёплым морем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru