Племянник Кадырова стал министром транспорта и связи

В правительстве Чечни произошли кадровые и структурные изменения, сообщил в Telegram глава республики Рамзан Кадыров.

Старший сын Рамзана Кадырова назначен региональным министром по делам молодежи

По его словам, министром транспорта, связи и цифрового развития ЧР вместо Рамзана Черхигова назначен Адам Черхигов, который является племенником Кадырова.

Ранее Адам занимал должность председателя комитета правительства ЧР по дошкольному образованию.

До этого сына Кадырова назначили министром физической культуры и спорта региона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:ЧечняРамзан Кадыров

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