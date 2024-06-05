Племянник Кадырова стал министром транспорта и связи
5 июня 202406:02
В правительстве Чечни произошли кадровые и структурные изменения, сообщил в Telegram глава республики Рамзан Кадыров.
По его словам, министром транспорта, связи и цифрового развития ЧР вместо Рамзана Черхигова назначен Адам Черхигов, который является племенником Кадырова.
Ранее Адам занимал должность председателя комитета правительства ЧР по дошкольному образованию.
До этого сына Кадырова назначили министром физической культуры и спорта региона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru