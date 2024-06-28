Планы Израиля о наземной операции в Ливане назвали «игрой на нервах»
Израиль и «Хезболла» расширили свои «красные линии» до коридора, при этом пока нет ожиданий, что начнется серьезная наземная операция в Ливане, отметил в эфире НСН Антон Мардасов.
Израиль играет на нервах ливанского движения «Хезболла», когда заявляет о том, что утвердил планы боевых действий для наступления в Ливане, заявил эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов в разговоре с НСН.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что Пентагон перебрасывает своих военных ближе к израильско-ливанской границе, чтобы при необходимости эвакуировать из Ливана граждан США. По их данным, это решение принято на фоне эскалации между Израилем и «Хезболлой». США опасаются, что Израиль может начать наземную наступательную операцию в ближайшие недели.
«Сейчас такая ситуация, что Израиль и "Хезболла" не могут сдать назад и отойти от этого… Но возможно, никакой большой войны и не будет. Проводятся ограниченные операции… Были некие "красные линии", которые Израиль и "Хезболла" установили друг для друга: несмотря на перестрелки, не переходить к полномасштабным боевым действиям. С момента операции в Газе эти линии расширились до большого красного коридора. Сейчас коридор расширился до конкретного поля боевых действий. Но пока нет ожиданий, что начнется серьезная наземная операция. Сообщения об утверждении планов наступления на Ливан являются игрой на нервах», - сказал Мардасов.
Он также отметил, что «Хезболла» пыталась вынудить Израиль завершить операцию в секторе Газа.
«"Хезболла" пыталась вынудить Израиль завершить операцию, вывести основные войска из сектора Газа, оставить там некий контингент, перевести всю эту кампанию в патрулирование беспилотниками, что для ХАМАС не очень хороший вариант. Тем не менее, как показывает нынешняя ситуация, даже при нынешней вовлеченности контингентов Израиля в Сектор Газа, ХАМАС удается восстанавливаться уже на «освобожденных» территориях и даже налаживать производство боеприпасов», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее, 18 июня, израильская армия сообщила об утверждении плана боевых действий для наступления в Ливане из-за продолжающихся атак со стороны «Хезболлы». На этом фоне из Ливана начали уезжать иностранцы. На этой неделе посольство РФ также рекомендовало согражданам воздержаться от поездок в Ливан, передает «Радиоточка НСН».
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