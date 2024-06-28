Планы Израиля о наземной операции в Ливане назвали «игрой на нервах»

Израиль играет на нервах ливанского движения «Хезболла», когда заявляет о том, что утвердил планы боевых действий для наступления в Ливане, заявил эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов в разговоре с НСН.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что Пентагон перебрасывает своих военных ближе к израильско-ливанской границе, чтобы при необходимости эвакуировать из Ливана граждан США. По их данным, это решение принято на фоне эскалации между Израилем и «Хезболлой». США опасаются, что Израиль может начать наземную наступательную операцию в ближайшие недели.