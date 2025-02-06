Трамп не представит план по решению украинского конфликта на следующей неделе
План президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта не будет представлен им на следующей неделе, заявил спецпосланник США по России и Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Newsmax.
«Нет, этого не будет... Человек, который может представить план по урегулированию - это президент США, а не Кит Келлог», - заявил он.
При этом он отметил, что вопреки сообщениям СМИ, на следующей неделе этого не произойдет.
Ранее Bloomberg писал, что США собираются представить свой план по разрешению украинского кризиса на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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