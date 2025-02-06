Трамп не представит план по решению украинского конфликта на следующей неделе

План президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта не будет представлен им на следующей неделе, заявил спецпосланник США по России и Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Newsmax.

«Нет, этого не будет... Человек, который может представить план по урегулированию - это президент США, а не Кит Келлог», - заявил он.