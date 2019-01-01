Питерский парламентарий посоветовал Жириновскому провериться у психиатра

Объединить Санкт-Петербург и Ленобласть, а также дать городу «русское» название – Петроград, предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Также он высказался за объединение Москвы и Подмосковья.

Глава фракции «Яблока» в заксобрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский в эфире НСН посоветовал главному либерал-демократу обратиться к врачу.