Питерский парламентарий посоветовал Жириновскому провериться у психиатра
Глава фракции «Яблока» в заксобрании Санкт-Петербурга в эфире НСН прокомментировал предложение вождя либерал-демократов переименовать город на Неве.
Объединить Санкт-Петербург и Ленобласть, а также дать городу «русское» название – Петроград, предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Также он высказался за объединение Москвы и Подмосковья.
Глава фракции «Яблока» в заксобрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский в эфире НСН посоветовал главному либерал-демократу обратиться к врачу.
«Я советую Владимиру Вольфовичу обратиться к психиатру. Он давно нуждается в помощи на этот счет. Наш город получил свое имя в результате опроса, фактически референдума, ему было возвращено его историческое название – Санкт-Петербург. Так, как его назвал его основатель Петр Первый. И это может быть изменено только таким же путем», - подчеркнул парламентарий.
Напомним, на прошлой неделе Жириновский назвал позором отказ фракции «Единой России» упростить процедуру получения российского гражданства для русских по национальности и в знак протеста покинул зал заседаний нижней палаты.
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