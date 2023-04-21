Писториус: сейчас не время вести дискуссии по вопросу вступления Украины в НАТО

Глава оборонного ведомства Германии пояснил, что Берлин никогда не был критически настроен по поводу намерений Киева добиться принятия Украины в альянс, но просто сейчас не время вести дискуссии об этом.

По его словам, этого мнения придерживаются все государства входящие в блок НАТО.

«Все они видят в будущем в Украине партнера, но до этого еще предстоит пройти определенный путь», - добавил Писториус.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны НАТО согласны на членство Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

