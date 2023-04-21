Писториус: сейчас не время вести дискуссии по вопросу вступления Украины в НАТО
Вступление Украины в Североатлантический альянс в настоящее время даже не обсуждается членами НАТО. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, сообщает ТАСС.
Глава оборонного ведомства Германии пояснил, что Берлин никогда не был критически настроен по поводу намерений Киева добиться принятия Украины в альянс, но просто сейчас не время вести дискуссии об этом.
По его словам, этого мнения придерживаются все государства входящие в блок НАТО.
«Все они видят в будущем в Украине партнера, но до этого еще предстоит пройти определенный путь», - добавил Писториус.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны НАТО согласны на членство Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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