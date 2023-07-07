Писториус: Берлин не станет поставлять Киеву кассетные боеприпасы

Германия не станет отправлять на Украину кассетные боеприпасы, так как является участницей Конвенции, запрещающей передачу таких снарядов. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, передает «Интерфакс».

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«Так, что о таком варианте речи не идет», - подчеркнул министр.

Говоря о предполагаемых поставках Киеву таких боезарядов из США, Писториус отметил, что не станет комментировать действия других стран, тем более, и Украина, и США, и Россия не являются участниками Конвенции по нераспространению кассетных боезарядов.

Ранее стало известно, что США примут решение об отправке Украине кассетных боеприпасов в ближайшие дни, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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