Писториус: Берлин не станет поставлять Киеву кассетные боеприпасы

«Так, что о таком варианте речи не идет», - подчеркнул министр.

Говоря о предполагаемых поставках Киеву таких боезарядов из США, Писториус отметил, что не станет комментировать действия других стран, тем более, и Украина, и США, и Россия не являются участниками Конвенции по нераспространению кассетных боезарядов.

Ранее стало известно, что США примут решение об отправке Украине кассетных боеприпасов в ближайшие дни, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

