Писатель Лукьяненко назвал «сюрреализмом» Украину без кириллицы
Автор «Ночного дозора» сказал НСН, что реакцией жителей Украины на отказ от кириллицы должно стать голосование «руками либо ногами».
Планы Украины избавиться от кириллицы и перейти на латиницу приведут к воровству выделенных на это денег и возвращению к тому, с чего начинали, заявил в интервью НСН писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.
Ранее с инициативой перехода Украины на латиницу выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) этой страны Алексей Данилов. Он считает, что на Украине должно быть два языка – украинский и английский.
«Пусть хоть на иероглифы переводят, это их дело. Вначале они своруют все выделенные на это деньги, потом будут думать, на какую латиницу перевести, потом переведут – окажется, что это на самом деле не латиница, а какой-нибудь вариант иероглифов или иных пиктограмм. В конце концов все окончится тем, что они опять будут писать кириллицей, но уже меньшее количество сможет это сделать», - прогнозирует автор «Ночного дозора».
Про его мнению, в данной инициативе больше политики, чем здравого смысла, а украинцы должны сами решить, как им реагировать на отказ от кириллицы.
«Если населению Украины нравится то, что там сейчас происходит, то, наверное, их все устраивает. Если не нравится, они имеют возможность проголосовать против либо руками, либо ногами. Каждый сам должен решать, нравится ему жить в условиях сюрреализма или нет», - заключил собеседник НСН.
Ранее писательница и общественный деятель Мария Арбатова сказала НСН, что перевод украинского языка на латиницу не обоснован культурологически. Она назвала эти действия Киева «политическими вывертами».
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