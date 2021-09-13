Писатель Лукьяненко назвал «сюрреализмом» Украину без кириллицы

Планы Украины избавиться от кириллицы и перейти на латиницу приведут к воровству выделенных на это денег и возвращению к тому, с чего начинали, заявил в интервью НСН писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.

Ранее с инициативой перехода Украины на латиницу выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) этой страны Алексей Данилов. Он считает, что на Украине должно быть два языка – украинский и английский.